Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?

“TÜRMOB ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek.”