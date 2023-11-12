Tek tek açıklandı: Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin kaç suç kaydı var?

İstanbul ve Ankara’da olmak üzere toplam 3 ayrı 'tehdit' olayı, İstanbul Bakırköy'de bir adet "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb", İzmir'de bir adet "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Güveni Kötüye Kullanma”... Dilan Polat hakkında 2014 ile 2022 yılları arasında başlatılan tüm bu soruşturmaların takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.