Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! İki baraj tamamen kurudu

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan Kazandere ve Papuçdere Barajları kurudu. Kuruyan barajların yüzeyi otlarla kaplanıp yeşil renge bürünürken, hayvanlar suyun çekildiği alanlarda otluyor.

Yağışların az olmasından dolayı ve iklim değişikliğinin olmasından dolayı Kırklareli’nden İstanbul’u destekleyen Kazandere ve Papuçdere Barajlarının kuruduğunu söyleyen Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, “Yağışların az olması, iklim değişikliği sebebiyle barajlar kurudu. İstanbul büyük bir metropol kent, suya çok ihtiyaçları var. 3. defa böyle görüyorum hayvanların otladığını” dedi.

