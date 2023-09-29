Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
İstanbul'da 29 Eylül Cuma günü 18 ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrikler kesilecek.
ARNAVUTKÖY
NO: 35069827
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah FISTIKÇAMI , GÖLYAYLA , KARACASU, KUMLU, PLAJ , RADAR , SÜMBÜL, TERKOS-KARABURUN sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35069826
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BERA, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35069634
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 29/09/2023 00:00:00 - 29/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35072573
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1754., 1755., 1757., VELİOĞLU sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35072580
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1754., 1755. sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35078504
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, ÖDÜL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAĞCILAR, MERİÇ, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35079602
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GURBET, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35079865
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MERKEZ EFENDİ mah sk / MERKEZEFENDİ mah sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.