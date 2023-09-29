Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi

BAĞCILAR

NO: 35069634

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 29/09/2023 00:00:00 - 29/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072573

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1754., 1755., 1757., VELİOĞLU sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072580

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1754., 1755. sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.