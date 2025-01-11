TC Kimlik Numaranızı Hemen Gizleyin! Büyük Riski Var: e-Devlet’ten 5 Saniyede Yapılıyor

KİMLİK NUMARANIZ TEHLİKEDE OLABİLİR

Günümüzde birçok firma, kullanıcılarına hizmet sunarken TC kimlik numarasını talep ediyor. Ancak bu bilgi, siber saldırılar sonucunda yasa dışı kişilerin eline geçerek dolandırıcılık gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. İnternet kullanıcıları, bu riski azaltmak için güvenlik önlemleri arayışında. Peki, TC kimlik numarasını internet ortamında koruma altına almak mümkün mü?