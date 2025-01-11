TC Kimlik Numaranızı Hemen Gizleyin! Büyük Riski Var: e-Devlet’ten 5 Saniyede Yapılıyor
Son yıllarda Türkiye'de, TC kimlik numaralarının yasa dışı yollarla kullanılması ve kişisel bilgilerin çalınması endişeleri artırıyor. Ancak TC kimlik numaranızın gizlenmesinin kolay bir yolu var. İşte tüm ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok kişi, internette verilerinin güvenliğini sağlama yollarını araştırıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında ve çeşitli uygulamalarda kayıt sırasında zorunlu olarak talep edilen TC kimlik numaralarının kötüye kullanılması, dolandırıcılık vakalarını beraberinde getiriyor.
KİMLİK NUMARANIZ TEHLİKEDE OLABİLİR
Günümüzde birçok firma, kullanıcılarına hizmet sunarken TC kimlik numarasını talep ediyor. Ancak bu bilgi, siber saldırılar sonucunda yasa dışı kişilerin eline geçerek dolandırıcılık gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. İnternet kullanıcıları, bu riski azaltmak için güvenlik önlemleri arayışında. Peki, TC kimlik numarasını internet ortamında koruma altına almak mümkün mü?
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
E-Devlet, kimlik numarasını dolandırıcılık ve kötüye kullanım ihtimaline karşı korumak için bir çözüm sunuyor. Sadece birkaç adımda TC kimlik numaranızı diğer kullanıcıların erişimine kapatabilirsiniz.
TC KİMLİK NUMARASI NASIL GİZLENİR?
İşte üç basit adımda TC kimlik numaranızı gizleme yöntemi:
E-Devlet'e giriş yapın ve "Kurumlar" menüsünden Ticaret Bakanlığı seçeneğine ulaşın.
"Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)" sekmesine tıklayın.
"Yeni Başvuru" seçeneğini seçerek bilgilerinizi doldurun ve işlemi onaylayın.
Bu işlemleri tamamladıktan sonra TC kimlik numaranız, yetkisiz kişiler tarafından görülmeyecek şekilde koruma altına alınır.
KİMLİK BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA KORUYUN
Siber dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte kişisel bilgilerinizi korumak her zamankinden daha önemli hale geldi. E-Devlet üzerinden bu basit işlemleri yaparak kimlik numaranızın izinsiz kullanımını engelleyebilir ve güvenliğinizi artırabilirsiniz.
Güvenliğiniz için kişisel verilerinizi paylaşırken dikkatli olun ve gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Detaylı bilgiye ve işlemlere E-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.