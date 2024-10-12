TBMM’de Onaylandı! Binlerce Kişiye Ek Maaş Ödemesi Yapılacak
On binlerce atanamayan öğretmen atama beklerken, 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı. Yeni düzenlemeye göre, başöğretmen unvanı alacak yaklaşık 230 bin öğretmen, maaşlarına ek olarak 10 bin TL'ye varan ek ödeme alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yapılan düzenlemelerle yaklaşık 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolunu açan düzenleme, öğretmenlerin kariyer basamaklarını hizmet yılına göre belirliyor. Uzman öğretmen olabilmek için en az 10 yıl öğretmenlik hizmeti şartı getirilirken, 10 yıl uzman öğretmenlik yapanlara başöğretmen unvanı verilecek. Öte yandan 20 yılını dolduran öğretmenler doğrudan başöğretmen olabilecek. Bu düzenleme ile daha önce uygulanan kariyer basamakları sınavı kaldırılarak, öğretmenlerin kariyer gelişimleri hizmet yılına göre planlanacak. Yeni sistem sayesinde öğretmenler, 10 bin TL’ye varan ek maaş alacak.
ÖĞRETMENLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZALAR ARTIRILDI
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar ağırlaştırıldı. Görevleri sebebiyle öğretmenlere karşı “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçları işlendiğinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezası ertelenmeyecek.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULUYOR
Yeni düzenleme kapsamında Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Akademi, müdür ve müdür yardımcılığı için yönetici adaylarını yetiştirme programları düzenleyecek. Yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlarda 60 ve üzeri puan alarak başarılı sayılacak. Yazılı ve sözlü sınavların birlikte yapıldığı durumlarda başarı puanı, bu iki sınavın aritmetik ortalamasıyla belirlenecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI SINIRLANDIRILDI
Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri dışında üç yıl boyunca başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretiyle yer değişikliği taleplerinde, öğretmenin eşi bu düzenlemeye tabi olacak ve ona bağlı olarak yer değişikliği yapılacak.