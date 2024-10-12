TBMM’de Onaylandı! Binlerce Kişiye Ek Maaş Ödemesi Yapılacak

Yeni yapılan düzenlemelerle yaklaşık 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolunu açan düzenleme, öğretmenlerin kariyer basamaklarını hizmet yılına göre belirliyor. Uzman öğretmen olabilmek için en az 10 yıl öğretmenlik hizmeti şartı getirilirken, 10 yıl uzman öğretmenlik yapanlara başöğretmen unvanı verilecek. Öte yandan 20 yılını dolduran öğretmenler doğrudan başöğretmen olabilecek. Bu düzenleme ile daha önce uygulanan kariyer basamakları sınavı kaldırılarak, öğretmenlerin kariyer gelişimleri hizmet yılına göre planlanacak. Yeni sistem sayesinde öğretmenler, 10 bin TL’ye varan ek maaş alacak.

ÖĞRETMENLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZALAR ARTIRILDI

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar ağırlaştırıldı. Görevleri sebebiyle öğretmenlere karşı “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçları işlendiğinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezası ertelenmeyecek.