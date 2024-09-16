Tazminatsız İşten Çıkarılan Milyonları İlgilendiriyor! AYM'den Tazminat Kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), maaşına yapılan zam oranından memnun olmadığı için yöneticilerine e-posta yoluyla tepki gösteren işçinin, tazminatsız işten çıkarılması üzerine yaptığı bireysel başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Serap Aslan A. adlı işçi, maaşına yapılan yüzde 5,3 oranındaki zammı beğenmeyerek, yöneticilerine bir e-posta gönderdi. E-postada, “Bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar" ifadelerini kullandı. Bu mesajın ardından Serap Aslan A.'nın iş akdi tazminatsız olarak feshedildi.
İşten çıkarılmasının haksız olduğunu öne süren Serap Aslan A., kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi talebiyle Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak yerel mahkeme, e-postanın işverenin onuruna zarar verebileceği gerekçesiyle feshi haklı buldu ve tazminat talebini reddetti. Mahkeme kararı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.
Bu gelişmelerin ardından Serap Aslan A., Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM, başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Serap Aslan A.'ya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın bir örneği, ifade özgürlüğü ihlali sonuçlarının giderilmesi amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi.
Kararın gerekçesinde, başvurucunun maaş zammına yönelik memnuniyetsizliğini işverenine e-posta yoluyla ilettiği, ancak bu ifadenin hakarete yönelik somut bir içerik taşımadığı belirtildi. Mahkeme, yerel mahkemenin başvurucunun ifade özgürlüğü ile işverenin onur ve itibar hakları arasında adil bir denge kuramadığını vurguladı. Ayrıca, iş yerinin disiplini ve çalışma barışıyla ifade özgürlüğü arasında dengeli bir gerekçe sunulmadığına dikkat çekildi.