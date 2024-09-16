Tazminatsız İşten Çıkarılan Milyonları İlgilendiriyor! AYM'den Tazminat Kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Serap Aslan A. adlı işçi, maaşına yapılan yüzde 5,3 oranındaki zammı beğenmeyerek, yöneticilerine bir e-posta gönderdi. E-postada, “Bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar" ifadelerini kullandı. Bu mesajın ardından Serap Aslan A.'nın iş akdi tazminatsız olarak feshedildi.