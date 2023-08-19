Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı

Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altındayken, havaların ne zaman serinleyeceği de araştırılıyor. Yaptığı hava tahminleri ile dikkat çeken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı ve 1 Eylül tarihine dikkat çekti.