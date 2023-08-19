Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı
Tüm Türkiye sıcakların etkisi altında. Ancak uzman isimden uyarı geldi ve deniz planı yapmak isteyenlere çağrıda bulundu.
Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altındayken, havaların ne zaman serinleyeceği de araştırılıyor. Yaptığı hava tahminleri ile dikkat çeken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı ve 1 Eylül tarihine dikkat çekti.
1 Eylül'de sıcakların son çırpınışları yapacağını belirten Öktem, bu tarihten itibaren sonbaharın başlayacağını belirterek denize girmek isteyenlere çağrı yaptı.
Öktem şu mesajı paylaştı:
1 Eylül'de, yani takvimsel Sonbahar'da, beklenen Sonbahar başlayacak. Ondan sonra da her geçen gün sıcaklıklar düşecek. 1 Eylül'e kadar sıcaklar son çırpınışlarını yapacak. İç Anadolu'da geceler Yarın geceden itibaren rahatlamaya başlıyor...
Güney Marmara'da tatil yapmak, denize gitmek isteyenler, 20 Ağustos ile 31 Ağustos arasını değerlendirmeli. Elbette rüzgar bazı günler rahatsız edecektir. 1 Eylül itibariyle serinleme bekleniyor...