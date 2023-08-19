Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı

Tüm Türkiye sıcakların etkisi altında. Ancak uzman isimden uyarı geldi ve deniz planı yapmak isteyenlere çağrıda bulundu.

Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı - Resim: 1

Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altındayken, havaların ne zaman serinleyeceği de araştırılıyor. Yaptığı hava tahminleri ile dikkat çeken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı ve 1 Eylül tarihine dikkat çekti.

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Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı - Resim: 2

1 Eylül'de sıcakların son çırpınışları yapacağını belirten Öktem, bu tarihten itibaren sonbaharın başlayacağını belirterek denize girmek isteyenlere çağrı yaptı.

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Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı - Resim: 3

Öktem şu mesajı paylaştı:

1 Eylül'de, yani takvimsel Sonbahar'da, beklenen Sonbahar başlayacak. Ondan sonra da her geçen gün sıcaklıklar düşecek. 1 Eylül'e kadar sıcaklar son çırpınışlarını yapacak. İç Anadolu'da geceler Yarın geceden itibaren rahatlamaya başlıyor...

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Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı - Resim: 4

Güney Marmara'da tatil yapmak, denize gitmek isteyenler, 20 Ağustos ile 31 Ağustos arasını değerlendirmeli. Elbette rüzgar bazı günler rahatsız edecektir. 1 Eylül itibariyle serinleme bekleniyor...

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