Tarkan müjdeyi verdi: 'İnanın az kaldı'

Mega star Tarkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarını heyecanlandıracak bir müjde verdi.

Tarkan Sosyal Medya
Tarkan müjdeyi verdi: 'İnanın az kaldı' - Resim: 1

Mega star Tarkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarına müjdeyi verdi.

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Tarkan müjdeyi verdi: 'İnanın az kaldı' - Resim: 2

Tarkan, yeni albümünün bitmek üzere olduğunu duyurdu.

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Tarkan müjdeyi verdi: 'İnanın az kaldı' - Resim: 3

Stüdyoda çalıştığı sırada bir pozunu paylaşan Tarkan yeni albümü için, “İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım” dedi.

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Tarkan müjdeyi verdi: 'İnanın az kaldı' - Resim: 4

Tarkan paylaşımının tamamında şu notu düştü:

“Biliyorum ‘Artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

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Tarkan müjdeyi verdi: 'İnanın az kaldı' - Resim: 5

Tarkan en son albümünü 2017 yılında çıkarmış ve bu albümde de 14 şarkı yer almıştı.

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