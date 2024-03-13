Tarkan müjdeyi verdi: 'İnanın az kaldı'
Mega star Tarkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarını heyecanlandıracak bir müjde verdi.
Mega star Tarkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarına müjdeyi verdi.
Tarkan, yeni albümünün bitmek üzere olduğunu duyurdu.
Stüdyoda çalıştığı sırada bir pozunu paylaşan Tarkan yeni albümü için, “İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım” dedi.
Tarkan paylaşımının tamamında şu notu düştü:
“Biliyorum ‘Artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."
Tarkan en son albümünü 2017 yılında çıkarmış ve bu albümde de 14 şarkı yer almıştı.