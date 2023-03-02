Tapuda yeni dönem yaygınlaşmaya başladı: Gerekli belgeleri iletebilirsiniz!
e-Devlet projeleri arasında biri olan TAKBİS bir diğer deyişle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başadı. TAKBİS kapsamında yer alan 'Web Tapu' hizmetiyle, pek çok tapu işlem başvurusunu internet üzerinden yapabilirsiniz.
2017 yılı itibarıyla hayata geçirilen ve e-Devlet projeleri arasında biri olan TAKBİS kapsamında yer alan "Web Tapu" hizmeti sayesinde, Tapu Dairelerine gitmenize gerek kalmadan pek çok tapu işlem başvurusunu internet üzerinden yaparak gerekli belgeleri tapu müdürlüğüne iletebilirsiniz.
WEP TAPU NEDİR?
Web-tapu sistemi kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta ve sistem TKGM-TAKBİS alt yapısı güvencesi altındadır. Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilmekte ayrıca gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne göndererek; tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmektedir.
PARSEL SORGULAMA YAPILMAKTA
Tapu müdürlüğünde ayrıca e-İpotek, E-Terkin ve e-Haciz işlemleri yürütülmektedir. Bu işlemler sayesinde, vatandaşlara sunulan hizmetler çok daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle tamamlanabilmektedir. Parsel sorgulama internet adresi üzerinden tüm kullanıcılara açılmıştır.
UYGULAMASI BULUNMAKTA
Cep telefonu ve tablet gibi elektronik ortamlara yüklenebilen mobil uygulaması da mevcut bulunan bu işlem ile; taşınmazların yüzölçümü, niteliği, komşu parselleri, coğrafi konumu gibi bilgilere anında ulaşabilmektedir.