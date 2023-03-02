Tapuda yeni dönem yaygınlaşmaya başladı: Gerekli belgeleri iletebilirsiniz!

PARSEL SORGULAMA YAPILMAKTA

Tapu müdürlüğünde ayrıca e-İpotek, E-Terkin ve e-Haciz işlemleri yürütülmektedir. Bu işlemler sayesinde, vatandaşlara sunulan hizmetler çok daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle tamamlanabilmektedir. Parsel sorgulama internet adresi üzerinden tüm kullanıcılara açılmıştır.