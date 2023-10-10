Tapuda yeni dönem resmen başladı: Noter onayı şartı kaldırıldı

Miras paylaşımı sırasında yaşanan bölünmüş mal sorunlarıyla ilgili yeni bir düzenleme devreyi girdi. Eski usüle göre bir kardeş genellikle diğerinin hissesini satın alarak sorun çözülüyordu ancak mevcut uygulamaya göre, kardeşler miras konusu olan taşınmazın devri için notere gitmek zorundaydı. Yapılan yeni düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı kaldırıldı.