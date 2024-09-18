Tapuda Büyük Yenilik! Tapuda Bir Dönem Resmen Tarih Oluyor

Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, devlet kurumları da vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çeşitli projeler geliştirmektedir. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Türkiye Tapu" projesi, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli kendilerini yenilediklerini bildirdi.

Bu kapsamda personele yönelik hizmet içi eğitimler verdiklerini dile getiren Adlı, vatandaşların sıra beklemeden hızlı işlem yapabilmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını anlattı. "Türkiye Tapu" adlı projenin altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Adlı, şöyle konuştu: