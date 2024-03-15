Tapu sahipleri dikkat: Ekipler harekete geçti, suçüstü yapıldı!
İstanbul'un Çatalca ilçesinde polis ve tapu memurları tarafından düzenlenen ortak operasyonda, 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İstanbul Çatalca'da kendine ait arsasını satmak isteyen F.Ç. adlı bir kadın dolandırıcıların hedefi oldu.
F.Ç. isimli kadın, kendisine ait olan bir arsayı satışa çıkardıktan sonra biri kadın 3 kişi ile 9 milyon lira karşılığında anlaştı. Karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduklarından habersiz olan F.Ç., şahıslardan 110 bin lira kapora aldı. Dolandırıcılar ayrıca 145 bin lira olan rayiç bedel harcını da yatırarak kadına gösterdi.
ORTADAN KAYBOLDULAR
Geri kalan kısmın F.Ç.’nin hesabına aktaracaklarını söyleyerek hep birlikte Çatalca Tapu Müdürlüğü’ne gitti. Kadın, tapu memurunun "paranızı aldınız mı" şeklindeki sorusuna "aldım" şeklinde yanıt verdi ve devir işlemi gerçekleştirildi. Arsanın tapusunu alan şüpheliler, bankaya giderken paranın geri kalan 8 milyon 890 bin liralık miktarını F.Ç.’nin hesabına yatırmadan ortadan kayboldu.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine harekete geçen polis, tapu dairesindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkal bilgisine ulaştı.
TEKRAR SATIŞI İÇİN RANDEVU ALINMIŞ
Çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, tapu müdürlüğü ile koordineli bir şekilde söz konusu arsa ile ilgili satış ve alış işlemlerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, aynı arsanın tekrar satışı için randevu alındığı belirlendi.
SUÇÜSTÜ YAPILDI
Bunun üzerine Çatalca Tapu Dairesinde gerekli tertibatlar ve çevre güvenliğini alan polis, pusuya yattı, dolandırıcılar beklenmeye başlandı. Dokuz milyon liralık arsayı üzerlerine geçirdikten sonra başka kişilere satmak üzere tapu müdürlüğüne giriş yapan şüpheli şahıslar, polisten habersiz satışı için tapu işlemine girişti. O esnada polis operasyon başlatarak H.Ö.T.(44) ve M.A.(35) isimli dolandırıcılar ile C.B.(23) adlı kadın şüpheli suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüphelilerin üzerinden 296 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Suçüstü yakalanan biri kadın 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Şubat’ta “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.B. ve M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.Ö.T. adlı zanlı hakkında “adli kontrol hükümleri“ uygulandı.
KOLTUK DEĞNEĞİ İLE GELMİŞ
Öte yandan tapu müdürlüğündeki dolandırıcıların suçüstü yakalandıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, birinde koltuk değneği bulunan dolandırıcılar yeni bir satış işlemi yaparken, polisin imza aşamasında içeriye girip zanlıları gözaltına aldığı görülüyor. Öte yandan koltuk değnekli adamın olaydan önce ayağının kırıldığı öğrenildi.