Tapu sahipleri dikkat: Ekipler harekete geçti, suçüstü yapıldı!

F.Ç. isimli kadın, kendisine ait olan bir arsayı satışa çıkardıktan sonra biri kadın 3 kişi ile 9 milyon lira karşılığında anlaştı. Karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduklarından habersiz olan F.Ç., şahıslardan 110 bin lira kapora aldı. Dolandırıcılar ayrıca 145 bin lira olan rayiç bedel harcını da yatırarak kadına gösterdi.