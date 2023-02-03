Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek
Hisseli tapu sahiplerine, tapuda ön alım hakkı için yapılan açıklamada 90 gün süre olan başvuru süresinin altı çizilirken, yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği belirtildi.
Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine kritik uyarı geldi. Yasal süre içinde başvuru yapmazlarsa haklarını keybedecek. İşte detaylar...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor.
Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapular müstakil tapu olarak adlandırılıyor. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapulara ise hisseli tapu adı veriliyor.
HİSSELİ TAPU SATIŞI NASIL YAPILIR?
Tapunun satışı konusunda işlenecek yöntemler tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.