Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor.