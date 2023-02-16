Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'

Çiller, yayına katılıp 'tek yürek' olma çağırısında bulundu ancak kaç lira bağış yaptığını söylemeden yayından ayrılınca sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar da esprili paylaşımlar yaparken daha sonra Çiller'in 1 milyon lira bağış yaptığı duyuruldu. İşte o paylaşımlardan bazıları: