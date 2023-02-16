Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Depremzedelere yardım için ortak yayınına katılan eski başbakan Tansu Çiller, yaptığı bağışı söylemeyi unuttu. Çiller'in 1 milyon lira bağış yaptığı ortaya çıktı. Durum sosyal medyada gündem oldu.
Maraş merkezli depremlerin onuncu gününde Türkiye ve KKTC'den 213 televizyon ve 562 radyo ortak yayın yaparak depremzedelere yardım gecesi düzenledi. Yayına telefonla bağlanan eski başbakan Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu.
Çiller, yayına katılıp 'tek yürek' olma çağırısında bulundu ancak kaç lira bağış yaptığını söylemeden yayından ayrılınca sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar da esprili paylaşımlar yaparken daha sonra Çiller'in 1 milyon lira bağış yaptığı duyuruldu. İşte o paylaşımlardan bazıları: