Tamer Karadağlı'dan yeni göreviyle ilgili ilk açıklama geldi: Şu anda kurumu temsil ettiğim için...
Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyada epey konuşulan atama kararı sonrası Karadağlı'dan ilk açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarında dikkat çeken isimler yer aldı. Özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile tanınan Tamer Karadağlı'nın adını listede görenler şaşırdı.
Devlet Tiyatroları'na Genel Müdür olarak atanan Karadağlı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakkında binlerce paylaşım yapılan ve yeni görevine başlayacak olan Tamer Karadağlı ilk kez konuştu.
TGRT Haber'in haberine göre yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, şunları söyledi:
"Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda.''
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da atama kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır.''