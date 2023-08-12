Tamer Karadağlı'dan yeni göreviyle ilgili ilk açıklama geldi: Şu anda kurumu temsil ettiğim için...

TGRT Haber'in haberine göre yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, şunları söyledi:

"Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda.''