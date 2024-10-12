Tam 11 Çay Markasında Çıktı: Apar Topar Toplatılıyor! Çay Diye Meğer Neler İçirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, zararlı bileşenler içerdiği tespit edilen bazı çay markaları hakkında toplatma kararı alındığı duyuruldu. Söz konusu ürünlerde gıda boyası ve ilaç etken maddesi gibi insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin bulunduğu belirtilirken, bu ürünleri üreten firmalara ağır cezalar uygulanacağı ifade edildi.
619 SAKINCALI ÜRÜN TESPİT EDİLDİ
Bakanlık, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, Türkiye genelinde üretimi veya satışı yapılan 619 ürünün "sakıncalı" olarak nitelendirildiğini açıkladı. Listeye alınan ürünlerin, insan sağlığı için tehlike arz eden bileşenler içerdiği ve bu durumun ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi.
HAYATİ TEHLİKE ARZ EDEN BİLEŞENLER BULUNDU
Bakanlık tarafından paylaşılan listede, birçok gıda üreticisinin yanı sıra Türkiye genelinde satışa sunulan 11 çay markasında gıda boyası ve ilaç etken maddesi tespit edildiği açıklandı. Özellikle çay tüketiminin yüksek olduğu Türkiye’de, bu sakıncalı ürünlerin geniş çaplı bir tüketici kitlesini etkileyebileceği vurgulandı.
TOPLATMA KARARI VERİLEN ÇAY FİRMALARININ LİSTESİ
Agen Çay Pazarlama: Agen Öz Tiryaki markasının N.R.035 seri numaralı siyah çayında gıda boyası tespit edildi.
Zerotermo: 04.05.2021 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi bulundu.
Nur Baharat: Forx5 G4 markasının 063 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.
Zerovita: Zerovita Coffee Time markasındaki 001 seri numaralı kahvede ilaç etken maddesi belirlendi.
El-SE Gıda Çay Paketleme: Beyçayır Filiz Çay markasındaki A-005 seri numaralı siyah çayda gıda boyası tespit edildi.
On Gıda Pazarlama Sanayi: Dökme toz çayda gıda boyası bulundu.
Özen Çay San Paz. Nak ve Dış: Özen Çay Gold markasındaki 023 seri numaralı siyah çayda gıda boyası belirlendi.
Fito Farma İlaç İçecek: Teamonk Aronia Tea markasının T.M.2022/1 seri numaralı Aloe vera özlü bitki çayında gıda boyası tespit edildi.
Fias Yapı İnşaat Turizm: Hopadan Gold Export markasının A-001 seri numaralı siyah çayında gıda boyası bulundu.
Kaptan Çay Gıda San. Paz.: Kaptan Çay markasının A-001 seri numaralı siyah çayında gıda boyası belirlendi.
Fortea Doğal Yaşam Merkezi: Fortea Zeynep’in Çayı markasındaki FT04 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi bulundu.
Bakanlık, insan sağlığına zarar verebilecek bu ürünlerin piyasadan derhal toplatılması yönünde talimat verdi ve firmalara yönelik cezai işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Vatandaşların bu ürünlerden uzak durmaları ve gıda güvenliği konusunda dikkatli olmaları istendi.