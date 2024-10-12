Tam 11 Çay Markasında Çıktı: Apar Topar Toplatılıyor! Çay Diye Meğer Neler İçirmişler

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, zararlı bileşenler içerdiği tespit edilen bazı çay markaları hakkında toplatma kararı alındığı duyuruldu. Söz konusu ürünlerde gıda boyası ve ilaç etken maddesi gibi insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin bulunduğu belirtilirken, bu ürünleri üreten firmalara ağır cezalar uygulanacağı ifade edildi.

619 SAKINCALI ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, Türkiye genelinde üretimi veya satışı yapılan 619 ürünün "sakıncalı" olarak nitelendirildiğini açıkladı. Listeye alınan ürünlerin, insan sağlığı için tehlike arz eden bileşenler içerdiği ve bu durumun ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi.