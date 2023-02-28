Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak

''HİÇBİRİNİZE ZARARIM YOK''

Hatay'da yaşanan yıkıcı depremde sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayata gözlerini yumdu. Sık sık özel hayatı ve görüntüsü hakkında zorbalığa uğrayan Taha Duymaz bir videosunda ''Artık gerçekten çok sıkıldım. Beni bir salar mısınız? Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Lütfen sizden rica ediyorum beni bir salın. Gerçekten çok kötüyüm.'' ifadelerini kullanmıştı.