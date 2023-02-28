Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak
Kardeşleri, halası ve eniştesiyle beraber cansız bedeni enkaz altından çıkarılan Taha Duymaz'ın Instagram hesabından abisi bir paylaşımda bulunarak daha önce Taha Duymaz'ı linçleyenlere isyan etti.
Halasında misafirliğe gittiği gece depreme yakalanarak günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenine yorganına sarılı halde ulaşılmıştı.
Fenomen Taha Duymaz'ın ölmeden önce yayınlanmış videolarındaki sözleri de gündem olmuştu. Abisi Emre Duymaz, Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım yaptı.
''HİÇBİRİNİZE ZARARIM YOK''
Hatay'da yaşanan yıkıcı depremde sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayata gözlerini yumdu. Sık sık özel hayatı ve görüntüsü hakkında zorbalığa uğrayan Taha Duymaz bir videosunda ''Artık gerçekten çok sıkıldım. Beni bir salar mısınız? Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Lütfen sizden rica ediyorum beni bir salın. Gerçekten çok kötüyüm.'' ifadelerini kullanmıştı.
"AİLEMİZ BİR ANDA BEŞ KİŞİ EKSİLDİ"
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından abisi Emre Duymaz bir paylaşımda bulundu. İşte Emre Duymaz'ın o sözleri: