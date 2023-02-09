Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Hatay'da enkaz altında kalanlardan birisi de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu. Konuyla ilgili ilk günden itibaren açıklama yapan abla Semiha Duymaz, enkaz çalışmaları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Hatay da dahil olmak üzere 10 il, depremden etkilendi. Çektiği yemek videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya fenomeninin ailesi ile enkaz altında kaldığını açıkladı. Duymaz, 'Taha Duymaz öldü' iddialarına yanıt verdi. İşte, Fenomen Taha Duymaz'ın son durumu...
SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI
Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.
"KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"
Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.
ÇALIŞMA SONLANDIRILDI
Günlerce yardım çağrısı yapan Semiha Duymaz, sonunda ekiplerin enkaza ulaştığını ancak enkazdan hiçbir ses gelmediği için çalışmaların sonlandırıldığını yazdı. Duymaz, kardeşlerinin göz göre göre ölüme terk edildiğini söyledi.