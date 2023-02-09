Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Hatay da dahil olmak üzere 10 il, depremden etkilendi. Çektiği yemek videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya fenomeninin ailesi ile enkaz altında kaldığını açıkladı. Duymaz, 'Taha Duymaz öldü' iddialarına yanıt verdi. İşte, Fenomen Taha Duymaz'ın son durumu...