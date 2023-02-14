Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve yakınları enkaz altında kaldı. Günlerdir Duymaz'dan iyi bir haber beklenirken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar da dikkat çekti.
Hatay’da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’la ilgili iddialar bitmiyor. Ailenin, genç adamın ölümünü saklayarak ‘ilgiyi devam ettirmek istediğini’ öne sürenler bile oldu.
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde binlerce binayı yerle bir etti. Son resmi açıklamaya göre 29 bin 605 kişi enkaz altında hayatını kaybetti.
8’inci günde göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ailelerin umutlu bekleyişleri de. Bir umutlu bekleyiş de Hatay Antakya’da Taha Duymaz’ın bulunduğu evin enkazının önünde sürüyor.
Okulu bıraktı, Youtuber oldu
Diken'den Ece Piroğlu'nun derlemesine göre Taha, 1 Eylül 2003’te, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklardan ötürü dördüncü sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha, ‘en büyük tutkum’ dediği yemek yaparken çektiği videolarla tanınıyordu.