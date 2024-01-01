Survivor yarışmacısından 'eşcinsellik' itirafı!
Bir Survivor yarışmacısı yıllar sonra eşcinsel olduğunu açıkladı. Yarışmacının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Mikronezya-Gönüllüler, Ünlülere karşı isimli Survivor benzeri programda yarışan ve yarışmayı kazanan 41 yaşındaki Parvati Shallow yaptığı paylaşımla eşcinsel olduğunu açıkladı.
2008 senesinde katılmış olduğu Survivor programında Parvati Shallow adlı yarışma programına katılan ve kazanan yarışmacı eşcinsel olduğunu Instagram'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.
41 yaşındaki Shallow Instagram hesabından, "Biz buradayız. Biz eşcinseliz. Mutlu Yıllar" ifadelerini kullandı. Shallow, 36 yaşındaki komedyen Mae Martin ile çekilen fotoğrafını paylaştı.
Shallow'un paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Podcast yapımcısı ve yazar Evan Ross Katz, "Kusursuz çift. Bu aşk konusunda benim de katkım olduğu için çok mutluyum. İkinizi de seviyorum" ifadelerini kullandı.