Sürücüler dikkat, uzmanı uyardı: Uygulama sona eriyor!

"Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle baharın gelmesiyle beraber sona eriyor. Kış lastiği yaz aylarında kullanılırsa ne olur sorusu belki herkesin kafasına takılmıştır. Kış lastiği, daha doğrusu kar lastiği kış mevsimlerine uyarlanmış kauçukta bir lastik. Yazın asfalt ve hava sıcaklığı arttıkça kış lastiğindeki kauçuğun yumuşamasıyla beraber kış lastiği erime yapar. Yani değiştirilmesi daha uygun olur. Kış lastiğinin yaz aylarında frenleme mesafesi daha uzun olacağı için kaza riski taşır. O yüzden yaz lastiği kullanılmasını öneriyoruz. Kış lastiği yaz aylarında kullanılmaya devam edilirse birinci dezavantajı yakıt artışına neden olacaktır. En büyük ve en riskli dezavantajı da kaza riskine mahal verecektir. Yaz lastiklerindeki frenleme mesafesi kış lastiğine göre daha uygun olduğu için 1 Nisan’dan itibaren yaz lastiğinin kullanılmasını daha uygun buluyoruz."