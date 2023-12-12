Sürücüler dikkat, ehliyet değişiminde son tarih netleşti: Ehliyet Değişimi Nasıl Yapılır?
Eski tip ehliyetin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamayla tarih netleşti. Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle randevu alınması gerekmekte ve anlaşmalı bankalara harç ücreti yatırılmalıdır.
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren eski ehliyetlerin geçerlilik süresinde sona yaklaşıldı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı. Böylece ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.
ESKİ EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Bu nedenle eski ehliyetlerin değişimi için yurt içinde ALO 199 Çağrı Merkezi veya nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:
Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekmektedir.
- Nüfus cüzdanı veya pasaport,
- Sürücü sağlık raporu,
- Harç ücreti makbuzu,
- Yeni ehliyet için fotoğraf çekilir. Fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir.
EHLİYET DEĞİŞİMİ BAŞVURU SÜRECİ
Nüfus müdürlüğüne gelindiğinde, sıra numarası alınarak başvuru işlemleri başlatılır. Başvuru sırasında, kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu ve harç ücreti makbuzu teslim edilir.
PARMAK İZİ ALIMI
Sürücü belgesi başvurularında bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi alınmaktadır.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ
Eski tip ehliyeti yenilemek için ödenecek harç ücreti 15 TL'dir. Bu ücrete, anlaşmalı bankalara ödenecek olan banka komisyon ücreti dahil değildir.
YENİ EHLİYET TESLİM ALMA
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi üretilerek, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT aracılığıyla 15 gün içerisinde teslim edilir.