Sürücüler dikkat, ehliyet değişiminde son tarih netleşti: Ehliyet Değişimi Nasıl Yapılır?

Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:

Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekmektedir.

- Nüfus cüzdanı veya pasaport,

- Sürücü sağlık raporu,

- Harç ücreti makbuzu,

- Yeni ehliyet için fotoğraf çekilir. Fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir.