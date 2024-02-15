Star Wars: The Old Republic'ten yeni detaylar paylaşıldı
Star Wars: The Old Republic 7.4.1 yamasında serinin hayranlarını sevindirecek güncellemeler duyuruldu. İşte güncellemenin detayları...
Star Wars efsanesinin hayranlarını sevindirecek bir haber EA Games’ten geldi. Star Wars: The Old Republic 7.4.1 yaması için yapılan geliştirici yayınında Galactic Season 6’nın yanı sıra, Date Night görevleri, Copero Kalesi gibi birçok detay paylaşıldı.
Yeni güncellemeyle oyuna eklenecek özellikler şöyle sıralandı:
Galactic Season 6 - Building a Foundation
Bu bölümde oyuncular, Chiss Ascendancy Hanesi'nin Inrokini Hanesi'nin galaksideki değişen zamanları gördüğü ve galaksideki diğer duyarlı varlıkların sahip olduğu güçlerin neler olduğunu öğrenmek istediği Copero'ya geri dönecekler. Chiss uzayında gizli bir operasyon üssü karşılığında Inrokini Hanesi'ne galaktik olaylara dair bir anlayış getirmek oyunculara kalıyor.
Copero Kalesi
Copero Kalesi, Galactic Season 6 aracılığıyla açılabilecek ve bu sezonun hikaye içeriği için merkez görevi görecek. Ödül yolunda 1. seviyenin tamamlanmasının ardından oyuncular kalenin ve ilk hikaye görevinin kilidini açabilecekler. Sonraki iki hikaye görevinin kilidi ise 15. ve 40. seviyelerde açılabilecek.
Date Night
Oyunculara galaksideki çatışmaların dışında oyun içi aşk ilgileriyle kişisel zaman geçirmelerini sağlayan “Randevu Gecesi” adlı yeni bir anlatım özelliği tanıtıldı. Bu Alliance Alert görevinde oyuncular, ister barda içki içmek için dışarı çıkmak olsun, ister düşündürücü bir Dejarik oyunu olsun, partnerlerinin ilgi alanlarına özel, yalnızca sinematik bir sahneye kendilerini kaptıracaklar. Başlangıçta, yeni Date Night özelliği için mevcut olan yoldaşlar arasında SIS ajanı Theron Shan, Sith Lordu Lana Beniko, Zakuulan kaptanı Koth Vortena ve eski Ebedi İmparator Arcann yer alıyor ve her birinin kendi karakterini örnekleyen kendine özgü birer sahnesi var.
Yeni Galaktik Sezon Ödülleri
Oyuncular yeni zırh ve silah setlerinin, bir yaratığın ve mekanik bineğin, dekorasyonların ve çok daha fazlasının kilidini açabilecekler.
Kartel Pazarı Güncellemeleri
Kartel Pazarında mevcut olacak Copero temalı Stronghold Utility paketi, güncelleme ile birlikte gelecek. Oyuncular, orijinal Stronghold Utility paketindeki dekorasyonlarla birlikte yeni modernizasyon güncellemelerini de bulabilecekler. Gotik Usta ve Prime Centurion ışın kılıçları ve zırh setleri Kartel Pazarına eklenecek. Yeni bir Kırmızı/Pembe geliştirilmiş boya paketi, 29 Şubat'a kadar oyunda mevcut olacak. Mart ayında Yeşil/Altın ile zenginleştirilmiş bir boya piyasaya sürülecek.
Yayın sırasında Star Wars: The Old Republic ekibi, hikayeyi devam ettiren ve oyuncuları Hutta gezegenine geri götüren Oyun Güncellemesi 7.5 "Desperate Defiance"a da kısa bir bakış sundu. Oyuncular, Lane Vizla'nın hikaye görevlerinin hayata geçmesini, Dantooine'de bir Bahar Etkinliğini ve bir sonraki canlı yayında duyurulacak daha fazlasını görmeyi sabırsızlıkla bekleyebilirler.