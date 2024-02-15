Star Wars: The Old Republic'ten yeni detaylar paylaşıldı

Date Night

Oyunculara galaksideki çatışmaların dışında oyun içi aşk ilgileriyle kişisel zaman geçirmelerini sağlayan “Randevu Gecesi” adlı yeni bir anlatım özelliği tanıtıldı. Bu Alliance Alert görevinde oyuncular, ister barda içki içmek için dışarı çıkmak olsun, ister düşündürücü bir Dejarik oyunu olsun, partnerlerinin ilgi alanlarına özel, yalnızca sinematik bir sahneye kendilerini kaptıracaklar. Başlangıçta, yeni Date Night özelliği için mevcut olan yoldaşlar arasında SIS ajanı Theron Shan, Sith Lordu Lana Beniko, Zakuulan kaptanı Koth Vortena ve eski Ebedi İmparator Arcann yer alıyor ve her birinin kendi karakterini örnekleyen kendine özgü birer sahnesi var.