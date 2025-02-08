Star TV'nin Sevilen Dizisinde Beklenmedik Final Kararı: Ekranlara Veda Ediyor
İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul dizisi için beklenmedik final kararı alındı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni sezonla birlikte ekranlara gelen birçok dizi, reyting yarışında farklı sonuçlar elde etti. Bazı projeler beklenen ilgiyi görürken, bazıları da erken final kararıyla karşılaştı. Son olarak Star TV'nin iddialı dizisi de reyting kurbanı oldu.
BEKLENMEDİK FİNAL KARARI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İstanbul'un tarihi sokaklarında geçen imkansız bir aşk hikayesiyle ekranlara gelen "Sen Ağlama İstanbul", kısa sürede final kararı aldı. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı dizi, beklenen reytinglere ulaşamayarak 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.
YERİNE GELECEK DİZİ BELLİ OLDU
Sevilen dizinin bitme sebebi düşük reytingler olarak açıklandı. "Sen Ağlama İstanbul"un boşalttığı kuşağa, "Kral Kaybederse" adlı dizinin geleceği iddia ediliyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizinin kulislerde 11 Şubat Salı günü seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.