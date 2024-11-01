Sözcü'de Şoke Eden Ayrılık: Ünlü İsim Apar Topar Veda Etti
Ünlü gazeteci Aytunç Erkin, uzun yıllardır köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Ünlü gazeteci Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında, Sözcü'ye veda ettiğini duyurdu.
'VEDA' DİYEREK AYRILDI
Bugünkü köşe yazısında gazeteden ayrıldığını kaleme alan Erkin, "18 Kasım 2013'te girdiğim Sözcü Gazetesi'nden bugün ayrılıyorum. Çok badireler atlattık... Gazeteye yapılan operasyona karşı verdiğim mücadele gazetenin arşivinde duruyor ve bu yüzden de gururluyum" dedi.
Aytunç Erkin, "Başta; editörlüğümden köşe yazarlığına geçiş sürecinde desteğini benden eksik etmeyen sevgili Metin Yılmaz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün gazeteyi yöneten sevgili Kenan Kurtkaya ve ekibine de başarılar diliyorum" diyerek Sözcü okurlarına veda etti.
"Veda" başlıklı yazısında ayrılığını açıklayan Erkin'nin ayrılık yazısı şöyle:
"18 Kasım 2013'te girdiğim SÖZCÜ Gazetesi'nden bugün ayrılıyorum. Çok badireler atlattık... Gazeteye yapılan operasyona karşı verdiğim mücadele gazetenin arşivinde duruyor ve bu yüzden de gururluyum. Başta; editörlüğümden köşe yazarlığına geçiş sürecinde desteğini benden eksik etmeyen sevgili Metin Yılmaz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün gazeteyi yöneten sevgili Kenan Kurtkaya ve ekibine de başarılar diliyorum. Görüşmek üzere ey okur!"
AYTUNÇ ERKİN KİMDİR?
Gazeteci ve yazar Aytunç Erkin, 1975 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi'nin Turizm Bölümü'nde tamamlayan Erkin, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde ikinci bir üniversite diploması elde etmiştir.
1997 yılından itibaren birçok gazete, dergi ve televizyon kuruluşunda görev almış olan Aytunç Erkin, kariyerine Sözcü gazetesinde editör olarak devam etmektedir. Aynı zamanda çeşitli televizyon programlarında gündeme dair görüşlerini paylaşmaktadır.
Aytunç Erkin, gazetecilik kariyerine 1997 yılında başlamış ve editör olarak farklı medya kuruluşlarında görev almıştır. 2020 yılında, Tümamiral Cihat Yaycı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan istifasına giden süreçte dile getirdiği "FETÖ kumpası" iddiaları, geniş bir yankı bulmuştur.