Sözcü'de Şoke Eden Ayrılık: Ünlü İsim Apar Topar Veda Etti

Aytunç Erkin, "Başta; editörlüğümden köşe yazarlığına geçiş sürecinde desteğini benden eksik etmeyen sevgili Metin Yılmaz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün gazeteyi yöneten sevgili Kenan Kurtkaya ve ekibine de başarılar diliyorum" diyerek Sözcü okurlarına veda etti.

"Veda" başlıklı yazısında ayrılığını açıklayan Erkin'nin ayrılık yazısı şöyle:

"18 Kasım 2013'te girdiğim SÖZCÜ Gazetesi'nden bugün ayrılıyorum. Çok badireler atlattık... Gazeteye yapılan operasyona karşı verdiğim mücadele gazetenin arşivinde duruyor ve bu yüzden de gururluyum. Başta; editörlüğümden köşe yazarlığına geçiş sürecinde desteğini benden eksik etmeyen sevgili Metin Yılmaz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün gazeteyi yöneten sevgili Kenan Kurtkaya ve ekibine de başarılar diliyorum. Görüşmek üzere ey okur!"