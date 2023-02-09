Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak!
10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası ATV’de saat 21.00’de ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile “Deprem Özel” programı yapılacak.
Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9 Şubat saat 03.00 itibarıyla 12 bin 873’e, yaralananların sayısının ise 62 bin 937’ye ulaştığını bildirildi.
10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası ATV’de saat 21.00’de ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile “Deprem Özel” programı yapılacak.
ATV'nin Nihat Hatipoğlu ile Deprem Özel programı yapacak olması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Tepkilerin bazıları şöyle: