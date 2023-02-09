Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak!

10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası ATV’de saat 21.00’de ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile “Deprem Özel” programı yapılacak.

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Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! - Resim: 1

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

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Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! - Resim: 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9 Şubat saat 03.00 itibarıyla 12 bin 873’e, yaralananların sayısının ise 62 bin 937’ye ulaştığını bildirildi.

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Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! - Resim: 3

10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası ATV’de saat 21.00’de ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile “Deprem Özel” programı yapılacak.

ATV'nin Nihat Hatipoğlu ile Deprem Özel programı yapacak olması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! - Resim: 4

Tepkilerin bazıları şöyle:

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