Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak!

10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası ATV’de saat 21.00’de ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile “Deprem Özel” programı yapılacak.

ATV'nin Nihat Hatipoğlu ile Deprem Özel programı yapacak olması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.