Sosyal Medya Devinden Kafa Karıştıran Adım: Ücretli mi Olacak?

Meta, iPhone kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, Instagram'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmesi için "uygulama takip izni" gerektiğini belirtti. Şirket, bu iznin verilmemesi halinde reklamların kişiselleştirilemeyeceğini ve Instagram'ın ücretsiz kalmasının zorlaşacağını ifade etti. Bu mesaj, bazı kullanıcılar tarafından platformun ücretli olacağı yönünde yorumlandı.

İOS 18 GÜNCELLEMESİ SONRASI BİLDİRİM GELDİ

Apple’ın iOS 18 güncellemesi sonrasında Instagram, kullanıcılarına yeni sürümle ilgili bildirimler göndermeye başladı. Söz konusu bildirimde, Instagram’ın reklamlarını iyileştirmek için cihaz verilerinin takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Bildirimde, takip izni verilmemesi durumunda verilerin kullanımının sınırlanacağı da belirtildi.