Sosyal Medya Devinden Kafa Karıştıran Adım: Ücretli mi Olacak?
Popüler sosyal medya platformu Instagram, iOS 18 kullanıcılarına gönderdiği bir bildirimde kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaya devam edebilmek için takip izni talep etti. Ancak bu izin talebi, bazı kullanıcıların "Instagram ücretli mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Bildirimde yer alan bir madde, kafa karışıklığına neden oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Meta, iPhone kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, Instagram'ın kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmesi için "uygulama takip izni" gerektiğini belirtti. Şirket, bu iznin verilmemesi halinde reklamların kişiselleştirilemeyeceğini ve Instagram'ın ücretsiz kalmasının zorlaşacağını ifade etti. Bu mesaj, bazı kullanıcılar tarafından platformun ücretli olacağı yönünde yorumlandı.
İOS 18 GÜNCELLEMESİ SONRASI BİLDİRİM GELDİ
Apple’ın iOS 18 güncellemesi sonrasında Instagram, kullanıcılarına yeni sürümle ilgili bildirimler göndermeye başladı. Söz konusu bildirimde, Instagram’ın reklamlarını iyileştirmek için cihaz verilerinin takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Bildirimde, takip izni verilmemesi durumunda verilerin kullanımının sınırlanacağı da belirtildi.
INSTAGRAM ÜCRETLİ OLACAK MI?
Bildirimde yer alan "Instagram'ın ücretsiz kalmasını sağlamak" ifadesi, bazı kullanıcılar arasında platformun paralı olacağı endişesini doğurdu. Ancak bu durum, Apple’ın "Uygulama Takibi Şeffaflığı" özelliği kapsamında sunulan standart bir izin talebinden ibaret. Meta gibi birçok şirket, reklam gelirlerinin etkilenmemesi için bu izni talep etmeye devam ediyor.
Instagram’ın gönderdiği bildirim, platformun ücretli olacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcıların takip izni vermesi, yalnızca kişiselleştirilmiş reklamlar sunulmasına olanak tanıyacak. Bazı içerik üreticileri paylaşımlarını "ödeme duvarı" arkasına alsa da, Instagram'ın genel kullanımı ücretsiz kalmaya devam edecek.
TAKİP İZNİ NE ANLAMA GELİYOR?
Instagram veya başka bir uygulama, kullanıcının verilerini takip etmek için izin istediğinde, kullanıcılar iki seçenekle karşılaşıyor: "İzin Ver" ya da "Uygulama Beni Takip Etmesin". Apple’ın belirttiği gibi, takip izni verilse de verilmese de uygulamanın tüm özellikleri kullanılmaya devam edilebiliyor.
Kullanıcılar, ayarlar bölümünden takip izni verdikleri uygulamaları kontrol edebilir ve bu izni diledikleri zaman kapatabilirler.