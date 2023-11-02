SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç!

Yerel seçimlere aylar kala yapılan İstanbul anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. SONAR anketin sonuçlarını paylaştı. İşte detaylar...

Anket İstanbul Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Fahrettin Koca
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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 1

Türkiye’de yaklaşan yerel seçimlerin heyecanı artarken, 14-28 Mayıs Genel seçimlerinde yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken SONAR Araştırma İstanbul anketinin sonuçlarını yayınladı.

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 2

SONAR’ın araştırmasındaki İmamoğlu ayrıntısı dikkat çekti.

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 3

16-25 Ekim tarihleri arasında 25 ilde 88 ilçe ve köylerde 4 bin 221 kişi ile yüz yüze yapılan ankette İstanbul için Ekrem İmamoğlu ilk sırada çıkarken, AKP’nin adayıyla ilgili kafaların karışık olduğu gözlendi.

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 4

Seçmen 'İstanbul'un sorunlarına hangi isim daha isabetli çözümler getirir?' sorusuna yüzde 31,6 ile Murat Kurum yanıtını verdi. 'Kimi İBB Başkanı olarak görmek istiyorsunuz' sorusunu ise seçmen yüzde 37,2 ile Ekrem İmamoğlu olarak yanıtladı.

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 5

Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında yapılan ankette ise eski bakanlardan Murat Kurum yüzde 31,6 ile en çok tercih edilen isim oldu.

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 6

Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler arasında "Aşağıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimleri düşünecek olursanız hangi isim günümüz şartlarında İstanbul'un sorunlarına daha isabetli çözümler getirir?" sorusuna yanıtlar sırasıyla şöyle sıralandı:

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 7

Murat Kurum yüzde 31,6
Tevfik Göksu yüzde 18,1
Adil Karaimsailoğlu yüzde 14,4
Süleyman Soylu yüzde 13,3

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 8

Fahrettin Koca yüzde 9,5
Hilmi Türkmen yüzde 4,5
Şadi Yacızı yüzde 4,5
Diğer yüzde 4,5

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 9

Seçmen, "Önümüzdeki yerel seçimlerde kimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istersiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 10

Ekrem İmamoğlu yüzde 37,2
Murat Kurum yüzde 4,2
Tevfik Göksu yüzde 2,2

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 11

AK Partili bir aday yüzde 2,2
Süleyman Soylu yüzde 1,5
Fahrettin Koca yüzde 1,4

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 12

Adil Karaismailoğlu yüzde 1,3
Hilmi Türkmen yüzde 1,2
Şadi Yazıcı yüzde 1,1
Adaylara bağlı yüzde 17,2
Kararsız yüzde 26,1

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SONAR'ın İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! - Resim: 13
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