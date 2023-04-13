Son yağmurların ardından kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul barajlarının doluluk oranı açıklandı
Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'da son 3 gündür hava durumu yağmurlu seyretti. İSKİ, yağmurların ardından son verileri açıkladı.
Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul’da son 3 gün yağmurlu geçti. İSKİ, barajların doluluk oranlarını açıkladı.
İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, son yağmurlarla birlikte barajların toplam doluluk oranı yüzde 44.38’e yükseldi.
Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 19,16, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Darlık'ta yüzde 58,22, Elmalı'da yüzde 46,3, Istrancalar'da yüzde 47,91, Kazandere'de yüzde 13,21, Ömerli'de yüzde 69,68, Pabuçdere'de yüzde 10,66, Sazlıdere'de yüzde 32,77, Terkos'ta ise yüzde 36,81 olarak kaydedildi.
İşte doluluk oranı yüzde 44,38 olarak açıklanan İstanbul barajlarının detaylı istatistikleri: