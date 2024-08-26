Son Tarih Verildi Arabalara Artık Resmen Zorunlu: Aracına Bunu Yapmayan Yandı

Hekim, UTTS'nin devreye alınmasıyla birlikte yurt dışına yapılan donanım ithalatının son bulacağını ve yerli üretimle cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, UTTS veri akışının tamamen yerli mühendisler tarafından geliştirildiğini ve Türkiye'deki veri merkezlerinde güvenli bir şekilde saklanacağını belirtti.