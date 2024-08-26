Son Tarih Verildi Arabalara Artık Resmen Zorunlu: Aracına Bunu Yapmayan Yandı
Araç sahibi olan milyonları ilgilendiriyor. Son tarih verildi artık zorunlu olacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Hekim, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıttaki vergi kayıplarının önleneceğini açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.
Akaryakıttaki vergi kayıplarını önlemek ve cari açığı azaltmak amacıyla devreye alınacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), tüm araç sahipleri için zorunlu hale geliyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, sistemin 2025 yılında yürürlüğe gireceğini ve vergi kayıplarının önlenmesine katkı sağlayacağını açıkladı.
Hekim, UTTS'nin altyapısının yerli yazılım ve donanımlar kullanılarak tamamen Türkiye'de geliştirildiğini belirterek, bu sistemin ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. UTTS, akaryakıt sektöründe adil rekabeti destekleyecek ve cari açığın azaltılmasına yardımcı olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, UTTS'nin devreye girmesiyle akaryakıt sektöründe usulsüz fatura düzenlenmesinden kaynaklanan vergi kayıpları sona erecek. Sistem, akaryakıt alımı sırasında taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme aktarılmasını sağlayarak, bu konuda yaşanan suistimallerin önüne geçecek.
UTTS ayrıca, akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri sadakatini artırmayı hedefleyen Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarıyla da entegre çalışacak. Bu entegrasyon sayesinde, TTS hizmeti sunulan istasyon sayısı 13 bine çıkacak ve yaklaşık 8 milyon araç bu sistemden faydalanabilecek.
UTTS kapsamında, kiralama yoluyla edinilen veya ticari faaliyetlerde kullanılan araçlara, en geç 31 Aralık 2024'e kadar dijital etiket niteliğindeki Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale gelecek. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıttan yaklaşık 8 milyonunun bu sisteme dahil olması bekleniyor.
Hekim, UTTS'nin devreye alınmasıyla birlikte yurt dışına yapılan donanım ithalatının son bulacağını ve yerli üretimle cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, UTTS veri akışının tamamen yerli mühendisler tarafından geliştirildiğini ve Türkiye'deki veri merkezlerinde güvenli bir şekilde saklanacağını belirtti.
Bu yeni sistemle birlikte, akaryakıt sektöründe yaşanan vergi kayıpları tarihe karışacak, aynı zamanda yerli üretim ve teknoloji ekosistemi desteklenerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Aracınıza bu sistemi taktırmayı unutmayın, aksi halde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.