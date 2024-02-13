Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü!

ORC Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı İstanbul araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma sonucuna göre İmamoğlu ilk kez geriye düştü.

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İBB 2024 Yerel Seçimleri Buğra Kavuncu Anket
Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü! - Resim: 1

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partiler tüm il ve ilçe adaylarını belirlemek için hummalı bir çalışma içine girerken, büyükşehirlerde ise adaylar çalışmalarına çoktan başladı.

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Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü! - Resim: 2

Seçimlerin en merak edilen kentlerinden biri olan İstanbul'da ise durumun kritik olduğu ifade edildi. ORC Araştırma'nın açıkladığı son anket sonucuna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez bir ankette geri düştü.

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Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü! - Resim: 3

ORC'nin 39 ilçede 3920 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle oldu:

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Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü! - Resim: 4

AKP/ Murat Kurum: %37,7

CHP/ Ekrem İmamoğlu: %36,5

Kararsız: %7,1

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Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü! - Resim: 5

DEM/ Meral Danış Beştaş, Murat Çepni: %6,8

ZAFER PARTİSİ/ Aziz Karamahmutoğlu: %3,7

İYİ PARTİ/ Buğra Kavuncu: %3,6

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Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü! - Resim: 6

YENİDEN REFAH PARTİSİ/ Mehmet Altınöz: %2,9

Diğer: %1,7

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Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü! - Resim: 7
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