Son İstanbul anketi açıklandı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü!
ORC Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı İstanbul araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma sonucuna göre İmamoğlu ilk kez geriye düştü.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partiler tüm il ve ilçe adaylarını belirlemek için hummalı bir çalışma içine girerken, büyükşehirlerde ise adaylar çalışmalarına çoktan başladı.
Seçimlerin en merak edilen kentlerinden biri olan İstanbul'da ise durumun kritik olduğu ifade edildi. ORC Araştırma'nın açıkladığı son anket sonucuna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez bir ankette geri düştü.
ORC'nin 39 ilçede 3920 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle oldu:
AKP/ Murat Kurum: %37,7
CHP/ Ekrem İmamoğlu: %36,5
Kararsız: %7,1
DEM/ Meral Danış Beştaş, Murat Çepni: %6,8
ZAFER PARTİSİ/ Aziz Karamahmutoğlu: %3,7
İYİ PARTİ/ Buğra Kavuncu: %3,6
YENİDEN REFAH PARTİSİ/ Mehmet Altınöz: %2,9
Diğer: %1,7