TOKİ'den 28 ilde açık artırmayla arsa satışı!
Son dakika haberi... TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor.
Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan ve yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsanın açık artırmayla satılacağı iller şöyle:
- Adana,
- Ankara,
- Antalya,
- Aydın,
- Balıkesir,
- Bursa,
- Çanakkale,
- Diyarbakır,
- Elazığ,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- İstanbul,
- İzmir,
- Kayseri,
- Kocaeli,
- Konya,
- Kütahya,
- Manisa,
- Mardin,
- Mersin,
- Muğla,
- Osmaniye,
- Sivas,
- Şanlıurfa,
- Tekirdağ,
- Tokat,
- Uşak,
- Van.
AÇIK ARTIRMA 18-19 TEMMUZ'DA
Açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba günleri 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.