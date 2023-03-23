Son başvuru tarihi açıklandı: Trafik cezaları siliniyor

31 Mayıs'a kadar yapılandırmaya başvuranların borcundaki gecikme faizi silinip bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşin ödemeyi seçenler Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. 48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ise ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek.