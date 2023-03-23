Son başvuru tarihi açıklandı: Trafik cezaları siliniyor

Yapılandırma yasası trafik cezalarını da kapsıyor. Trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacak, faizin tamamı silinecek. Buna göre 4 bin 538 liralık borç 1871 liraya kadar inecek.

Son başvuru tarihi açıklandı: Trafik cezaları siliniyor - Resim: 1

Trafik cezalarında yapılandırma fırsatı başlıyor. Yapılandırılan trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 TL'lik borç bin 871 liraya inecek. 

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Son başvuru tarihi açıklandı: Trafik cezaları siliniyor - Resim: 2

Yapılandırma yasası pek çok insanı ilgilendiriyor. Yasa ile bazı borçlar tamamen silinecek. Bazıları da yapılandırmayla önemli oranda düşecek.

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Son başvuru tarihi açıklandı: Trafik cezaları siliniyor - Resim: 3

31 Mayıs'a kadar yapılandırmaya başvuranların borcundaki gecikme faizi silinip bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşin ödemeyi seçenler Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. 48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ise ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek.

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Son başvuru tarihi açıklandı: Trafik cezaları siliniyor - Resim: 4

Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.

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