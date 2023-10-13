Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!

HBS Araştırma, Ankara ve İstanbul'da son durumu araştırdığı anketin sonuçlarını paylaştı.

2024 Yerel Seçimleri Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Anket
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Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! - Resim: 1

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için partiler çalışmalarına başladı. Tüm partiler aday çıkarma yarışı içindeyken, anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi.

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Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! - Resim: 2

Son olarak HBS Araştırma'nın yaptığı ankette seçmene "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekrar aday olsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

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Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! - Resim: 3

Araştırmaya katılanların yüzde 41,9'u "Tekrar oy veririm" derken, kararsızların oranı da dikkat çekti.

Anketin sonuçlarına göre İmamoğlu'nun İstanbul'da son durumu şöyle:

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Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! - Resim: 4

Oy veririm. %41,9

Oy vermem %40,4

Kararsızım. %17,7

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Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! - Resim: 5

ANKARA'DA SON DURUM

Araştırma şirketinin Ankara için sorduğu "Mansur Yavaş tekrar Ankara Büyükşehir belediye başkan Adayı olsa oy verir misiniz?" sorusuna seçmenin yaklaşımı şöyle oldu:

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Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! - Resim: 6

Oy veririm %39,2

Oy vermem %44,8

Kararsız. %16,0

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Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! - Resim: 7
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