Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!
HBS Araştırma, Ankara ve İstanbul'da son durumu araştırdığı anketin sonuçlarını paylaştı.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için partiler çalışmalarına başladı. Tüm partiler aday çıkarma yarışı içindeyken, anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi.
Son olarak HBS Araştırma'nın yaptığı ankette seçmene "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekrar aday olsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.
Araştırmaya katılanların yüzde 41,9'u "Tekrar oy veririm" derken, kararsızların oranı da dikkat çekti.
Anketin sonuçlarına göre İmamoğlu'nun İstanbul'da son durumu şöyle:
Oy veririm. %41,9
Oy vermem %40,4
Kararsızım. %17,7
ANKARA'DA SON DURUM
Araştırma şirketinin Ankara için sorduğu "Mansur Yavaş tekrar Ankara Büyükşehir belediye başkan Adayı olsa oy verir misiniz?" sorusuna seçmenin yaklaşımı şöyle oldu:
Oy veririm %39,2
Oy vermem %44,8
Kararsız. %16,0