Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
ASAL Araştırma'nın, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiği ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
ASAL Araştırma Şirketi, Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2024 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2000 kişiyle yapılan ankette katılımcılara açık uçlu olarak "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" ve "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" soruları yöneltildi.
HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA
Ankete katılan yurttaşların verdiği yanıtlara göre, büyük çoğunluk Türkiye'nin en önemli sorununu "hayat pahalılığı" olarak ifade etti. İşsizlik yüzde 6.3 olurken 'sorun yok' diyenlerin oranı 1,9 olarak ölçüldü.
Ankete verilen yanıtlara göre Türkiye'nin en önemli sorunları şöyle:
Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%64.4
İşsizlik:%6.3
Eğitim:%4.2
Mülteciler:%3.8
Adalet: %3.5
Terör:%3.3
Demokrasi:%1.5
Güvenlik:%1.3
Kentsel dönüşüm:%1.2
Sağlık:%1.0
Diğer:%3.5
Her şey sorun:%3.1
Sorun yok:%1.9
Fikrim yok:%1.0
SORUNLARI KİM ÇÖZER?
Ankette katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların %23'ü "hiçbiri" cevabını verirken diğer yanıtlar şöyle oldu:
AKP:%28.5
Hiçbiri:%23.0
CHP:%19.2
DEM Parti:%5.6
MHP:%4.2
İYİ Parti:%3.9
Diğer:%6.1
Fikrim yok:%9.5