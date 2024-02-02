Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!

HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA

Ankete katılan yurttaşların verdiği yanıtlara göre, büyük çoğunluk Türkiye'nin en önemli sorununu "hayat pahalılığı" olarak ifade etti. İşsizlik yüzde 6.3 olurken 'sorun yok' diyenlerin oranı 1,9 olarak ölçüldü.

Ankete verilen yanıtlara göre Türkiye'nin en önemli sorunları şöyle: