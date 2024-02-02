Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!

ASAL Araştırma'nın, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiği ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 1

ASAL Araştırma Şirketi, Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2024 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2000 kişiyle yapılan ankette katılımcılara açık uçlu olarak "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" ve "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" soruları yöneltildi.

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 2

HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA

Ankete katılan yurttaşların verdiği yanıtlara göre, büyük çoğunluk Türkiye'nin en önemli sorununu "hayat pahalılığı" olarak ifade etti. İşsizlik yüzde 6.3 olurken 'sorun yok' diyenlerin oranı 1,9 olarak ölçüldü.

Ankete verilen yanıtlara göre Türkiye'nin en önemli sorunları şöyle:

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 3

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%64.4

İşsizlik:%6.3

Eğitim:%4.2

Mülteciler:%3.8

Adalet: %3.5

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 4

Terör:%3.3

Demokrasi:%1.5

Güvenlik:%1.3

Kentsel dönüşüm:%1.2

Sağlık:%1.0

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 5

Diğer:%3.5

Her şey sorun:%3.1

Sorun yok:%1.9

Fikrim yok:%1.0

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 6

SORUNLARI KİM ÇÖZER?

Ankette katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların %23'ü "hiçbiri" cevabını verirken diğer yanıtlar şöyle oldu:

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 7

AKP:%28.5

Hiçbiri:%23.0

CHP:%19.2

DEM Parti:%5.6

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 8

MHP:%4.2

İYİ Parti:%3.9

Diğer:%6.1

Fikrim yok:%9.5

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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 9
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Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! - Resim: 10
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