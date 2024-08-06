Sivas'taki İlçeye Rekor Göç! İstanbul'dan Gelip Akın Akın Arsa Alıyorlar

Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Suşehri'nin cazip hale gelmesindeki en önemli etkenlerden biri, doğal güzellikleri ve gelişmekte olan altyapısıdır. Ayrıca bölgenin tarımsal potansiyeli ve turizm olanakları da yatırımcıları cezbetmektedir. İstanbul'dan uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir yaşamın kapılarını aralayan Suşehri, Sivaslıların da tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiştir.