Sivas'taki İlçeye Rekor Göç! İstanbul'dan Gelip Akın Akın Arsa Alıyorlar
Suşehri son dönemde akın akın göç alan bir ilçe haline dönüştü. Çok sayıda kişi arsa alarak ilçeye yerleşiyor.
Sivas'ta bulunan Suşehri ilçesi, son dönemde göç alan iller arasında dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul'dan gelen Sivaslılar, Suşehri'nde arsa alımı konusunda yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Bu durum, ilçenin gayrimenkul sektöründe hareketliliğe neden olurken, bölgede yeni bir yapılaşma sürecinin de başlamasına sebep oluyor.
Son dönemde İstanbul'daki ev fiyatları tırmanışa geçmiş durumda. Birçok yatırımcı ise başka illere yönelmeye başladı. İstanbul'daki Sivaslı nüfusu fazla olunca Sivaslılar tersine göç başlattılar.
İstanbul'daki Sivaslılar, memleketlerine yatırım yapmaya başladılar. Özellikle Sivas'ın kuzeyinde bulunan Suşehri ilçesi, ev alımı ve inşaat faaliyetleri açısından öne çıkıyor. İstanbul'da ev sahibi olma imkanı bulunmayanlar, bu bölgeye yönelerek yatırım yapma fırsatı buluyorlar.
Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Suşehri'nin cazip hale gelmesindeki en önemli etkenlerden biri, doğal güzellikleri ve gelişmekte olan altyapısıdır. Ayrıca bölgenin tarımsal potansiyeli ve turizm olanakları da yatırımcıları cezbetmektedir. İstanbul'dan uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir yaşamın kapılarını aralayan Suşehri, Sivaslıların da tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiştir.
Bu gelişmelerle birlikte, Suşehri'nin gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaşanmaktadır. Yatırımcılar, uygun fiyatlarla kaliteli konutlara sahip olma imkanı bulurken, bölgenin ekonomik potansiyeline de katkıda bulunmaktadırlar.
İstanbul'da ev sahibi olma imkanı olmayanlar için Suşehri, sakin ve doğal bir yaşamın yanı sıra yatırım fırsatları sunmaktadır. Sivaslılar arasında giderek popüler hale gelen bu ilçe, gelecekteki potansiyeli ile dikkat çekmektedir. İstanbul'dan uzaklaşmak ve yatırım yapmak isteyen herkes için Suşehri, göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek olmaya devam etmektedir.
Suşehri eski adıyla Enderes veya Endires, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümünün güneybatısında, aynı adla anılan ovanın batı kenarında yer alan Sivas'ın bir ilçesidir.