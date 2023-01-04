Site aidatları çığırından çıktı: Fahiş aidat zammına nasıl itiraz edilir?

Akşam gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Esenyurt'ta 2500 konutluk bir sitede 1+1 konutun 2022 aidatı ısınma hariç 415 lira iken temmuzda 525, ekimde 646, Ocak 2023'te de 1047 liraya yükseldi. Bahçeşehir'deki bir sitede bulunan 3+1 büyüklüğündeki dairenin ocakta 900 TL olan aidatı temmuzda 1200 TL'ye, bu yılbaşında da 2 bin 250 TL'ye çıktı.