Site aidatları çığırından çıktı: Fahiş aidat zammına nasıl itiraz edilir?
Fahiş kira rakamlarından sonra site aidatlarına gelen zamlar adeta vatandaşı çileden çıkardı. Özellikle İstanbul'da site aidatları neredeyse 5 bin liraya ulaştı.
Son 1 yılda yaşanan fahiş kira artışlarına devlet müdahale etmiş ve kira zamlarını yüzde 25'le sınırlandırmıştı. Kiralarda yaşanan anormal yükselişin ardından site aidatları da vatandaşları adeta çıldırtma noktasına getirdi.
Asgari ücret zammını da bahane etmeye başlayan site yönetimleri 1 yılda yaklaşık yüzde 150'ye varan zam yaptı. Özellikle İstanbul'daki sitelerde aidatlar neredeyse 5 bin liraya dayandı.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Esenyurt'ta 2500 konutluk bir sitede 1+1 konutun 2022 aidatı ısınma hariç 415 lira iken temmuzda 525, ekimde 646, Ocak 2023'te de 1047 liraya yükseldi. Bahçeşehir'deki bir sitede bulunan 3+1 büyüklüğündeki dairenin ocakta 900 TL olan aidatı temmuzda 1200 TL'ye, bu yılbaşında da 2 bin 250 TL'ye çıktı.
YÖNETİCİLERE YÜZDE 300 ZAM!
Site aidatlarının ortalama yüzde 46'sının personel maliyetlerinden kaynaklandığını söyleyen site yönetim sistemi APTİ'nin kurucusu Ali Emre Erişen, "Site personelinin yüzde 92'si asgari ücretle çalışıyor. Personel maaşları site aidatına en fazla yüzde 55 olarak yansıtılmalı.