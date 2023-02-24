Sigorta şirketlerinin 'full paket' kurnazlığı! Deprem değil yer kayması!

Her şeyi saydılar bize ancak deprem olduktan sonra gittiğimizde depremin karşılanmadığını söylediler. Şu anda mağduruz. Konut sigortasına deprem yerine ‘yer kayması’ yazmışlar ve sadece 4 bin 300 TL ödenek çıkarttılar” ifadelerini kullandı.