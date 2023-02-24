Sigorta şirketlerinin 'full paket' kurnazlığı! Deprem değil yer kayması!
OHAL ilan edilen illerde bazı sigorta şirketlerinin poliçede farklı ifadeleri bahane ederek gerçek zararı karşılamadığı belirtiliyor. Birçok kişi deprem öncesinde 'full paket' olarak satın aldıkları poliçelerde ‘deprem’ yerine ‘yer kayması’ yazıldığı için paralarını alamıyor.
Depremde ev ve iş yerleri hasar gören afetzedeler, sigorta şoku da yaşıyor. OHAL illerindeki vatandaşlardan gelen şikayetlere göre, bazı sigorta şirketleri poliçede farklı ifadeleri bahane ederek gerçek zararı karşılamaya yanaşmıyor.
Afet öncesinde 'Full paket' olarak satılan poliçelerde deprem yerine yer kayması yazıldığı için sigortada ödemelerin cüzi kaldığı eleştirileri yapılıyor. Öte yandan, sektörde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olası fırsatçılıklara karşı ilgili kurumların denetimlerini artması gerektiğine dikkat çekiliyor.
'YER KAYMASI' YAZMIŞLAR
Yeni Şafak’a konuşan ve Firmaların deprem zararının giderilmesi konusunda yan çizdiğini belirten depremzede Fahri Koca, “Full paket olarak aldığım konut sigortasında deprem yokmuş.
Her şeyi saydılar bize ancak deprem olduktan sonra gittiğimizde depremin karşılanmadığını söylediler. Şu anda mağduruz. Konut sigortasına deprem yerine ‘yer kayması’ yazmışlar ve sadece 4 bin 300 TL ödenek çıkarttılar” ifadelerini kullandı.