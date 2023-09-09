Sıfır Bir ve Kıyma dizisi oyuncusu Ulaş Ünal, havaalanında bir avukatın cüzdanını çaldı
Dijital bir platformda yayınlanan Sıfır Bir ve 'Kıyma' isimli dizilerde rol alan Ulaş Ünal'ın Adana'da Avukat Yunus Levent Küfüdür'ün cüzdanını çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4 yıldır Ankara’da avukatlık yapan Yunus Levent Küfüdür akrabasının düğününe katılmak için gittiği Adana’da cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşadı.
Düğün sonrası Ankara’ya dönmek için Adana Havalimanı’na giden Küfüdür, güvenlik amaçlı cüzdanını x-Ray cihazındaki kutuya koydu. O esnada önünde bulunan dizi oyuncusu U.Ü, kendi kutusuna düşen cüzdanı alıp poşete koyarak hızlıca uzaklaştı.
Birkaç dakika içinde cüzdanın çalındığını fark eden Küfüdür yaşanan tüm süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.
“Telefon geldi cüzdan gelmedi“
Düğün sonrası Ankara’ya dönmek için gittiği Adana Havalimanı’nda cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşayan ve olayın havalimanında yaşanıyor olmasından dolayı büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Küfüdür, “Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda bir hırsızlık olayı yaşandı. Cüzdanım çalındı. Çalan şahısla birlikte 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın enteresan olan kısmı havaalanında olması. O kadar güvenlik kamerasının olduğu bir yerde hırsızlık yapmaya ancak cahiller cesaret ederdi. Şahısta cesaret etti ve cezasını buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü’nün üstün gayreti sayesinde şahıslar cezaevine gönderildi.