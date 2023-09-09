Sıfır Bir ve Kıyma dizisi oyuncusu Ulaş Ünal, havaalanında bir avukatın cüzdanını çaldı

Olayın enteresan olan kısmı havaalanında olması. O kadar güvenlik kamerasının olduğu bir yerde hırsızlık yapmaya ancak cahiller cesaret ederdi. Şahısta cesaret etti ve cezasını buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü’nün üstün gayreti sayesinde şahıslar cezaevine gönderildi.