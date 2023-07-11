Sıcaklıkların artmasıyla birlikte İstanbul'un barajları tehlikeli seviyelerde!

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,72, Terkos'ta yüzde 32,28, Sazlıdere'de yüzde 26,2, Alibey'de yüzde 23,73, Büyükçekmece'de yüzde 24,38, Ömerli'de yüzde 74,06, Darlık'ta yüzde 58,3, Elmalı'da yüzde 33,81, Pabuçdere'de yüzde 4,47 ve Kazandere'de yüzde 6,18 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 366 milyon 1 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 250 bin metreküp olarak belirlendi.