Sıcaklıkların artmasıyla birlikte İstanbul'un barajları tehlikeli seviyelerde!
Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'un barajları alarm veriyor. İSKİ'nin verilerine göre doluluk oranı son bir haftada yüzde 1,14 azalarak yüzde 42,14 olarak ölçüldü.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,14 azalarak yüzde 42,14 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Temmuz'da yüzde 42,95 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,14'e kadar düştü. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,72, Terkos'ta yüzde 32,28, Sazlıdere'de yüzde 26,2, Alibey'de yüzde 23,73, Büyükçekmece'de yüzde 24,38, Ömerli'de yüzde 74,06, Darlık'ta yüzde 58,3, Elmalı'da yüzde 33,81, Pabuçdere'de yüzde 4,47 ve Kazandere'de yüzde 6,18 olarak ölçüldü.
Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 366 milyon 1 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.
İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 250 bin metreküp olarak belirlendi.
SON DOKUZ YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre, 11 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 83,37, 2016'da yüzde 68,99, 2017'de yüzde 75,3, 2018'de yüzde 77,26, 2019'da yüzde 74,48, 2020'de yüzde 62,34, 2021'de yüzde 71,94, 2022'de yüzde 71,77 iken bugünkü oran yüzde 42,14 olarak ölçüldü.
İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 440 milyon 49 bin metreküp su alındı.