Sıcak günler İstanbul'a veda ediyor: AKOM'dan soğuk hava ve kar uyarısı
AKOM, bugünden başlayacak olan ve İstanbul dahil tüm Marmara'yı etkisi altına alacak soğuk hava ve yağışları karşılık uyarılarda bulundu.
Bir süredir mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıklarının seyrettiği mega kent İstanbul’da, soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak.
Marmara’yı etkisi altına alacak yağış ve soğuk hava İstanbul’u da etkileyecek.
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10°C birden düşmesi bekleniyor.
Kış değerlerine gerileyecek megapolde, sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İBB KIŞA HAZIR
Bununla birlikte aktarılan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazırlık çalışmalarının da tamamlandığı kaydedildi.
Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacağı bildirildi.
İBB’ye ait depolarda kışın buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuzun hazır bulunduğu ve gerekli durumlarda ilçe belediyelerine toplamda 60 bin ton tuz verilmesinin planlandığı belirtildi.
EKİPLER YERLERİNDE
Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İBB’nin 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında 637 müdahale noktasında hazır bekleyecek.
Şehrin önemli ölçüde ulaşım yükünü çeken metrobüs güzergahında ise 44 araç ve iş makinesi görev başında olacak.
Ana arter ve çevre yollarda 44 çekici bulunacak. Sıkıntı yaşanan yollara ve trafik kazalarına hızlı müdahaleye yönelik 31 kritik noktada bariyer açmayı planlayan İBB, aynı zamanda muhtarların kontrolüne verdiği 170 kürüme aparatlı traktör ile köy yollarının açık tutulmasını sağlayacak.