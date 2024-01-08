Sıcak günler İstanbul'a veda ediyor: AKOM'dan soğuk hava ve kar uyarısı

İBB KIŞA HAZIR

Bununla birlikte aktarılan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazırlık çalışmalarının da tamamlandığı kaydedildi.

Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacağı bildirildi.

İBB’ye ait depolarda kışın buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuzun hazır bulunduğu ve gerekli durumlarda ilçe belediyelerine toplamda 60 bin ton tuz verilmesinin planlandığı belirtildi.