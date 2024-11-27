Deha Bu Hafta Var mı? 1 Aralık Deha Dizisi 11. Bölüm Yayınlanacak mı?

Deha dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak RTÜK'ün yayını durdurma kararına karşı dizinin yapım şirketi olan Ay Yapım, İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı alabilir. Çünkü daha öncesinden Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili de benzer durum yaşanmıştı ve yürütmeyi durdurma kararıyla ekip sete çıkmıştı.