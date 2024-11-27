Deha Bu Hafta Var mı? 1 Aralık Deha Dizisi 11. Bölüm Yayınlanacak mı?
RTÜK'ün Deha dizisine program durdurma cezası vermesinin ardından Show Tv yayın akışında 1 Aralık Pazar günü Deha dizisi var mı ve Deha dizisi 11. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. İzleyiciler 1 Aralık Pazar günü Deha dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Deha bu hafta var mı? 1 Aralık Deha Dizisi 11. bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli güvenlik sorunu' diyerek RTÜK'e yaptığı 'hızlı tedbir alma' çağrısı sonrası harekete geçen RTÜK, 4 diziye program durdurma cezası verdi. RTÜK her pazar saat 20.00'da Show Tv'de yayınlanan Deha dizisine de durdurma cezası verdi. Bu cezanın ardından izleyiciler Deha bu hafta var mı? 1 Aralık Deha dizisi 11. bölüm yayınlanacak mı? sorularını araştırmaya başladı.
Deha dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak RTÜK'ün yayını durdurma kararına karşı dizinin yapım şirketi olan Ay Yapım, İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı alabilir. Çünkü daha öncesinden Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili de benzer durum yaşanmıştı ve yürütmeyi durdurma kararıyla ekip sete çıkmıştı.