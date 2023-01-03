SGK'da beklemeye son: İşte e-Devlet üstünden EYT'ye başvuru yöntemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar ( EYT) düzenlemesine ilişkin yaş sınırının olmadığını, şartları yerine getirenlerin emekli olacağı yönünde açıklamalarının ardından milyonlarca EYT'li, pirim sayıları, askerlik borçlanması ve çalışma süreleri için SGK önlerinde kuyruk oluşturmaya başladı. Birçok vatandaş ise SGK'ya gitmeden emeklilik işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

İşte adım adım e-devlet üzerinden emeklilik için yapılması gerekenler...