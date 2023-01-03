SGK'da beklemeye son: İşte e-Devlet üstünden EYT'ye başvuru yöntemi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında SGK önünde kuyruk oluşturmaya başladı. İşte e-devlet üstünden EYT'ye başvuru yöntemi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar ( EYT) düzenlemesine ilişkin yaş sınırının olmadığını, şartları yerine getirenlerin emekli olacağı yönünde açıklamalarının ardından milyonlarca EYT'li, pirim sayıları, askerlik borçlanması ve çalışma süreleri için SGK önlerinde kuyruk oluşturmaya başladı. Birçok vatandaş ise SGK'ya gitmeden emeklilik işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.
İşte adım adım e-devlet üzerinden emeklilik için yapılması gerekenler...
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İlk olarak e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına "aylık, emekli, gelir" kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan "gelir, aylık ödenek talep belgesinin" verilmesi belgesine tıklanacak.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İlk olarak e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına "aylık, emekli, gelir" kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan "gelir, aylık ödenek talep belgesinin" verilmesi belgesine tıklanacak.
YAŞLILIK AYLIĞI SEÇİLECEK
Daha sonra ise ikinci adım olarak ekrandaki "Yeni başvuru" sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise "yaşlılık aylığı" seçilecek.