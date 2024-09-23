Seyahat Edecekler Dikkat! THY Duyurdu: O Seferler İptal Edildi

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Milano Malpensa ve Bologna Guglielmo Marconi havalimanlarında çalışan personelin iş bırakma eylemi nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul-Milano ve İstanbul-Bologna arasındaki bazı uçuşlar iptal edildi. Bu kapsamda iptal edilen seferler arasında TK1873, TK1874, TK1895, TK1896, TK1878, TK1323 ve TK1324 kodlu uçuşlar bulunuyor.

Yolculara, uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.