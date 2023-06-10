Sessizliğini bozdu: İddialar ayyuka çıktı, Sedat Peker aylar sonra paylaşım yaptı!
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle ilgili yayımlanan bir haber üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peker de Barkın'ın açıklamasını paylaştı.
Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, kendisi hakkında Oda TV'de yapılan bir haberi alıntılayan Avukatı Ersan Barkın'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.
Firari olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu belirtilen Peker'in paylaştığı açıklamadaki ifadeler şöyle:
"Muhammed Yakut-Can Tanrıyar-Nuri Ensari ilişkisinin konu edildiği ODATV haberinde, yine müvekkilim Sayın Sedat Peker'in adı geçti. Ama yine haberin özü yanlış.
Köprüler arası bağlantının kurulduğu Nuri Ensari’nin S.Peker dosyasında adı bile geçmedi.