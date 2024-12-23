Senarist Olarak İşe Alınan Yapay Zeka Kovuldu! Duyan Şaşırdı Bakın Ne yapıyormuş

Film yapımcısı, son projesinde yapay zekanın bir politikacıyı temsil eden karakter üzerinden anlatılmak istenen hikâyeyi şekillendirmeyi planladı. Amacı, yapay zeka deneyimini bir belgesel veya uzun metrajlı filme dönüştürmekti. Ancak, senaryoyu oluşturmak için ChatGPT ile çalışırken işler beklendiği gibi gitmedi. Cicin-Sain, yapay zekanın teslim tarihlerine uymadığını, sürekli olarak neden yetiştiremeyeceğine dair bahaneler ürettiğini ifade etti.