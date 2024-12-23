Senarist Olarak İşe Alınan Yapay Zeka Kovuldu! Duyan Şaşırdı Bakın Ne yapıyormuş
Slovenyalı film yapımcısı Nenad Cicin-Sain, yapay zeka uygulaması ChatGPT ile çalışmayı sonlandırdı. Cicin-Sain, yapay zekanın sürekli olarak ek zaman talep ettiğini ve teslim tarihlerini değiştirdiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Film yapımcısı, son projesinde yapay zekanın bir politikacıyı temsil eden karakter üzerinden anlatılmak istenen hikâyeyi şekillendirmeyi planladı. Amacı, yapay zeka deneyimini bir belgesel veya uzun metrajlı filme dönüştürmekti. Ancak, senaryoyu oluşturmak için ChatGPT ile çalışırken işler beklendiği gibi gitmedi. Cicin-Sain, yapay zekanın teslim tarihlerine uymadığını, sürekli olarak neden yetiştiremeyeceğine dair bahaneler ürettiğini ifade etti.
Cicin-Sain, “Tüm komutları oluşturduğumda anında bir senaryo çıkarmasını bekliyordum, fakat süreç beklediğim gibi ilerlemedi,” dedi. Proje ilerledikçe, senaryo teslimi için belirli bir zaman çizelgesi oluşturduğunu ancak önceki çalışmalarda net bir son tarihin bulunmadığını vurguladı.
Yapımcı, tartışmalarının çoğunun beyin fırtınası yapma, ana hatları belirleme ve karakter gelişimi üzerine odaklandığını belirtti.