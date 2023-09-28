Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!

Türkiye’nin genelinde etkisini gösteren güneşli hava Marmara, Ege ve İç Anadolu’da yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre 28 Eylül Perşembe günü aralarında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa ve Kocaeli gibi illerin bulunduğu toplam 30 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.