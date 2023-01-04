Selçuk Bayraktar: Eşimin en çok asaletinden etkilendim
tv100’de canlı yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı. Bayraktar “Eşimin en çok asaletinden etkilendim” dedi.
Candaş Tolga Işık’ın her hafta sanat, spor ve siyaset dünyasından birbirinden önemli isimleri tv100 ekranlarında ağırladığı Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar oldu.
Işık’ın sorularını yanıtlayan Bayraktar eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile tanışmalarını işte bu cümlelerle anlattı:
“Yakından tanıyan arkadaşlarım vardı, onlar tabii çok iyi şeyler söylüyorlardı. Özellikle tevazusu noktasında, ahlakı açısından hep iyi şeyler duydum. Zaten kayınbiraderim de çok müstesna bir insandır, dostluğu da ahlakı da çok mükemmel bir insandır.”
Kendisi için en zor kararın Sümeyye Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı olması olduğunu anlatan Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: