Selçuk Bayraktar: Eşimin en çok asaletinden etkilendim

“Yakından tanıyan arkadaşlarım vardı, onlar tabii çok iyi şeyler söylüyorlardı. Özellikle tevazusu noktasında, ahlakı açısından hep iyi şeyler duydum. Zaten kayınbiraderim de çok müstesna bir insandır, dostluğu da ahlakı da çok mükemmel bir insandır.”