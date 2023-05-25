Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir?
Eski İstanbul Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Bir dönemin efsane polisi Saçan hakkında merak edilenler de ortaya çıktı.
90'lı yılların ünlü polis şefi, tartışmalı davaların tanınan siması Adil Serdar Saçan akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 60 yaşında hayata veda eden Saçan, sevenlerini yasa boğarken sosyal medyada da gündem oldu.
Saçan hakkında merak edilenleri Gazete Duvar derledi. Adil Serdar Saçan kimdir?
Adil Serdar Saçan 1978 yılında Polis Koleji'ne girdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, kuruluşunda önemli görevler üstlendiği Organize Suçlar Şubesi Müdürü iken yönettiği Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlarla ismi çok konuşuldu.
5 yıl sürdürdüğü görevde Ömer Lütfi Topal cinayeti, Malki cinayeti, Korkmaz Yiğit, Albayraklar Holding, İGDAŞ ve İSTAÇ gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar ile akbil yolsuzluğu gibi soruşturmaları yürüttü.
Emniyet'teki Fethullahçı örgütlenmeye karşı tavrıyla da bilinen Saçan, AKP iktidarından sonra "kızağa" çekilerek FotoFilm Şube Müdürü yapıldı.