Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir?

5 yıl sürdürdüğü görevde Ömer Lütfi Topal cinayeti, Malki cinayeti, Korkmaz Yiğit, Albayraklar Holding, İGDAŞ ve İSTAÇ gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar ile akbil yolsuzluğu gibi soruşturmaları yürüttü.